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الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة "8207" لواء ألون (228) أُصيب في 26 تشرين الأول في إحدى معارك جنوبي لبنان

Lebanon 24
08-11-2024 | 03:38
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