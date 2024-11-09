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يديعوت أحرونوت: الجيش أنشأ محورا جديدا يفصل مناطق شمالي غزة عن سائر القطاع ويخطط لإنشاء محور ثالث في جنوب القطاع

Lebanon 24
09-11-2024 | 16:23
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