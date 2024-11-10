Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قواتنا فككت مواقع بنية تحتية لمسلحين ومنشأة لتخزين أسلحة في جياليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
10-11-2024 | 02:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا خلال الليل مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة وبنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
10/11/2024 11:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الجيش الإسرائيلي حقق تقدما كبيرا في ضرب مواقع حزب الله على الحدود والقضاء على بنيته التحتية
lebanon 24
10/11/2024 11:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم: عثرنا على عشرات الأسلحة والبنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
10/11/2024 11:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم قصف منشأة تخزين أسلحة وبنية تحتية وموقع مراقبة لحزب الله في مناطق رب الثلاثين وحولا ومارون الراس وبليدا (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/11/2024 11:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:44 | 2024-11-10
04:34 | 2024-11-10
04:32 | 2024-11-10
04:29 | 2024-11-10
04:25 | 2024-11-10
04:11 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24