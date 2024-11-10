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باقري خلال لقائه نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي: يمكن زيادة التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والسعودية نظراً إلى القواسم المشتركة بيننا

Lebanon 24
10-11-2024 | 13:02
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