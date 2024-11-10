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بزشكيان لبن سلمان: سيكون لقمة الرياض نتائج فعالة وملموسة في وقف جرائم الكيان الصهيوني والحرب وسفك الدماء في غزة ولبنان

Lebanon 24
10-11-2024 | 13:34
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