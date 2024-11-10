20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: يتم تتبع هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث ما زال متواصلا
Lebanon 24
10-11-2024
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفاً جوياً أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفاً جوياً أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى
11/11/2024 02:21:08
11/11/2024 02:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 90 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 90 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى (الجزيرة)
11/11/2024 02:21:08
11/11/2024 02:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 40 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وخليج حيفا (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 40 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وخليج حيفا (الجزيرة)
11/11/2024 02:21:08
11/11/2024 02:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى
11/11/2024 02:21:08
11/11/2024 02:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
08:14 | 2024-11-10
10/11/2024 08:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
12:00 | 2024-11-10
10/11/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
09:00 | 2024-11-10
10/11/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبحث الوضع في لبنان.. اليكم ما سيحدث الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
لبحث الوضع في لبنان.. اليكم ما سيحدث الثلاثاء المقبل
10:17 | 2024-11-10
10/11/2024 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة كبيرة في علمات - جبيل.. هذه آخر معلومة عن الغارة الإسرائيلية هناك
Lebanon 24
مجزرة كبيرة في علمات - جبيل.. هذه آخر معلومة عن الغارة الإسرائيلية هناك
04:50 | 2024-11-10
10/11/2024 04:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:39 | 2024-11-10
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في صفد
18:38 | 2024-11-10
الحكومة الألمانية: شولتز وترامب اتفقا على العمل معاً من أجل العودة إلى السلام في أوروبا
18:37 | 2024-11-10
الحكومة الألمانية: شولتز وترامب يبحثان هاتفياً مواصلة التعاون بين ألمانيا وأميركا
18:34 | 2024-11-10
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوبي نابلس في الضفة الغربية
18:27 | 2024-11-10
15 جريحاً في غارات إسرائيلية على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
18:22 | 2024-11-10
إدارة البرامج الأممية المعنية بالألغام: بقايا الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديداً طويل الأمد في غزة
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
11/11/2024 02:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
11/11/2024 02:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
11/11/2024 02:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24