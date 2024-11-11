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ميقاتي: نطلب دعم لبنان لوقف عدوان إسرائيل عليه كما نشدد على وجوب إنسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:35
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