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يديعوت أحرونوت: عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين يقتحمون جلسة للجنة الدستور التابعة للكنيست

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:56
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