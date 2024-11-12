Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على منصة "أكس": من حسن الحظ أن ترامب ليس لديه الجرأة لإحباط التعيينات المهمة جدا لإسرائيل

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتفقد موقع حادث الدهس قرب قاعدة "غليلوت" (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/11/2024 16:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: قواتنا بدأت عمليات برية في جنوب لبنان بهدف سحق العدو
lebanon 24
12/11/2024 16:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: وزير الخارجية الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي لبحث "التعاون الأمني المشترك"
lebanon 24
12/11/2024 16:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي : الوزير ديرمر "المقرب من نتنياهو" زار روسيا الأسبوع الماضي لبحث اتفاق مع حزب الله
lebanon 24
12/11/2024 16:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:02 | 2024-11-12
08:54 | 2024-11-12
08:52 | 2024-11-12
08:51 | 2024-11-12
08:41 | 2024-11-12
08:31 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24