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وسائل إعلام إسرائيلية: لا شك في أنّه مع مرور الوقت فإنّ إنجازات "إسرائيل" تنخفض وإنجازات حزب الله ترتفع

Lebanon 24
13-11-2024 | 04:18
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