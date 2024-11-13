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البيت الأبيض: فريق بايدن منفتح على العمل مع فريق ترامب من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس"

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:25
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