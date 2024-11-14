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رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية: سنرد على أي استهداف لمنشآتنا النووية

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:36
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