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الرئيس الإيراني: لم نسع يوما إلى امتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك بناء على فتوى المرشد الإيراني في هذا الشأن

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:33
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