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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يجري الآن مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان

Lebanon 24
14-11-2024 | 13:49
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