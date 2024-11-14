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حزب الله: إستهدفنا للمرة الأولى، قاعدة "تل حاييم" التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم في تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية
Lebanon 24
14-11-2024
|
16:43
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