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وول ستريت جورنال: نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل حزب الله وقف النار

Lebanon 24
15-11-2024 | 02:23
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