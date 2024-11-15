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سرايا القدس تبث شريطا للأسير المحتجز لديها ألكسندر توربانوف يناشد فيه المسؤولين الإسرائيليين بإنقاذ حياته
Lebanon 24
15-11-2024
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05:08
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