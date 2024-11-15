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حزب الله: استهدفنا مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بصلية صاروخية

Lebanon 24
15-11-2024 | 17:46
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