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الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يختار كارولين ليفيت لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض

Lebanon 24
15-11-2024 | 18:54
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