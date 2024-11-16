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الخارجية الفلسطينية: عمليات الهدم الإسرائيلية في حي البستان بالقدس جريمة تطهير عرقي بامتياز وترجمة لسياسة رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين

Lebanon 24
16-11-2024 | 01:26
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