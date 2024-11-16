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مجموعة الدول الصناعية السبع تؤكد التزامها بفرض أثمان باهظة على روسيا عبر العقوبات وضوابط التصدير وإجراءات فعّالة أخرى

Lebanon 24
16-11-2024 | 06:23
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