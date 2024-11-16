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مصابون إثر قصف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-11-2024 | 16:51
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