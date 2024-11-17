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صحيفة يسرائيل هيوم: المحكمة العليا تمدد اعتقال إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو ومشتبه به ثان في قضية تسريب الوثائق السرية

Lebanon 24
17-11-2024 | 01:08
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