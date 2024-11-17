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الخارجية الأردنية تدين قصف إسرائيل لمدرسة تابعة لـ" الأونروا" في مخيم الشاطي ومنزلا في بيت لاهيا أسفر عن استشهاد العشرات

Lebanon 24
17-11-2024 | 03:11
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