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زيلينسكي: الجميع يتحدث الآن عن السماح لنا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لكن قريباً سوف نرى تلك الصواريخ وهي تتحدث عن نفسها

Lebanon 24
17-11-2024 | 15:53
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