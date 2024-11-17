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حزب الله: استهدفنا تجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية
Lebanon 24
17-11-2024
|
17:54
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