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مصدر عسكري يدعو المواطنين الأردنيين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم
Lebanon 24
17-11-2024
|
23:11
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