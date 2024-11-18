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الدفاع المدني: انتهاء عمليات الإطفاء في الموقع المستهدف في شارع مار الياس وانتشال جثامين 4 شهداء وإنقاذ 22 جريحاً

Lebanon 24
18-11-2024 | 01:10
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