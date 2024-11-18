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وسائل إعلام إسرائيلية: علينا ألا نخطئ بأن لدى حزب الله قدرات إطلاق وقدرات عسكرية مهمة وحتى إن قواته البرية لم تُمس تقريباً

Lebanon 24
18-11-2024 | 02:28
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