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موقع واللا عن مصادر عسكرية: الجيش الاسرائيلي أجل ضرب الضاحية الجنوبية إلى ما بعد الانتخابات الأميركية بسبب الضغط الأميركي
Lebanon 24
18-11-2024
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