20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بوريل تعليقا على اقتراحه وقف الحوار مع إسرائيل: علينا الضغط على الحكومة الإسرائيلية
Lebanon 24
18-11-2024
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل: علينا الضغط على الحكومة الإسرائيلية
Lebanon 24
بوريل: علينا الضغط على الحكومة الإسرائيلية
18/11/2024 13:32:15
18/11/2024 13:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بوريل: كثيرون حاولوا وقف الحرب بغزة دون جدوى ولهذا يتعين الضغط على إسرائيل وحماس (رويترز)
Lebanon 24
بوريل: كثيرون حاولوا وقف الحرب بغزة دون جدوى ولهذا يتعين الضغط على إسرائيل وحماس (رويترز)
18/11/2024 13:32:15
18/11/2024 13:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: على الحكومة التركيز على إنقاذ الأسرى بدل الانشغال بنجاة الائتلاف الحاكم (الجزيرة)
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: على الحكومة التركيز على إنقاذ الأسرى بدل الانشغال بنجاة الائتلاف الحاكم (الجزيرة)
18/11/2024 13:32:15
18/11/2024 13:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي: اقتراح بوريل تعليق الحوار مع إسرائيل رسالة ضد انتهاك القانون الدولي
Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي: اقتراح بوريل تعليق الحوار مع إسرائيل رسالة ضد انتهاك القانون الدولي
18/11/2024 13:32:15
18/11/2024 13:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
Lebanon 24
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
01:30 | 2024-11-18
18/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ وراء كثافة قصف الضاحية.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفهُ
Lebanon 24
السرّ وراء كثافة قصف الضاحية.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفهُ
14:00 | 2024-11-17
17/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
14:11 | 2024-11-17
17/11/2024 02:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن "مفاوضات هدنة لبنان".. هذا ما يجب معرفته!
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن "مفاوضات هدنة لبنان".. هذا ما يجب معرفته!
13:00 | 2024-11-17
17/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة شرشف".. اليسا تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في حفل بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة شرشف".. اليسا تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في حفل بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:32 | 2024-11-18
18/11/2024 01:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:27 | 2024-11-18
رويترز عن مسؤولين أوكرانيين: مقتل 8 وإصابة 18 في هجوم روسي على مدينة أدويسا جنوب غربي البلاد
06:10 | 2024-11-18
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي تطورات غزة وسبل خفض التصعيد في لبنان
06:06 | 2024-11-18
هيئة بحرية بريطانية: سفينة على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن أبلغت عن سقوط صاروخ على مقربة منها
05:38 | 2024-11-18
غانتس: يجب التعامل مع جنوب لبنان كمناطق "أ" في الضفة الغربية
05:37 | 2024-11-18
غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في النبطية قرب شركة الكهرباء
05:29 | 2024-11-18
العاهل الأردني: نحن دولة تحافظ على انتمائها العربي ولا تغامر بمستقبلها
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
18/11/2024 13:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
18/11/2024 13:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
18/11/2024 13:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24