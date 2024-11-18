20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي تطورات غزة وسبل خفض التصعيد في لبنان
Lebanon 24
18-11-2024
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع رئيس الوزراء البلجيكي التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وسبل خفض التصعيد في لبنان
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع رئيس الوزراء البلجيكي التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وسبل خفض التصعيد في لبنان
18/11/2024 15:38:41
18/11/2024 15:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية البريطاني جهود إنهاء الحرب على غزة وسبل خفض التصعيد في لبنان
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية البريطاني جهود إنهاء الحرب على غزة وسبل خفض التصعيد في لبنان
18/11/2024 15:38:41
18/11/2024 15:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري ناقشا فيه التطورات في غزة ولبنان
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري ناقشا فيه التطورات في غزة ولبنان
18/11/2024 15:38:41
18/11/2024 15:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أن الأولوية بالنسبة لدولة قطر هي وقف العدوان على لبنان وخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أن الأولوية بالنسبة لدولة قطر هي وقف العدوان على لبنان وخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة
18/11/2024 15:38:41
18/11/2024 15:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
Lebanon 24
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
01:30 | 2024-11-18
18/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة شرشف".. اليسا تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في حفل بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة شرشف".. اليسا تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في حفل بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:32 | 2024-11-18
18/11/2024 01:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ وراء كثافة قصف الضاحية.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفهُ
Lebanon 24
السرّ وراء كثافة قصف الضاحية.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفهُ
14:00 | 2024-11-17
17/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
14:11 | 2024-11-17
17/11/2024 02:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن "مفاوضات هدنة لبنان".. هذا ما يجب معرفته!
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن "مفاوضات هدنة لبنان".. هذا ما يجب معرفته!
13:00 | 2024-11-17
17/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:33 | 2024-11-18
موقع واللا: نتنياهو يدرس إقالة رئيس الشاباك على خلفية حادثة إلقاء قنبلتين حارقتين على منزله
08:32 | 2024-11-18
القناة 12 الإسرائيلية: رصد نحو 20 صاروخا أطلق في الساعة الأخيرة نحو الجليل الأعلى
08:23 | 2024-11-18
مجلس الدوما: ضرب العمق الروسي بصواريخ أميركية سيؤدي إلى تصعيد كبير
08:22 | 2024-11-18
غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة قانا
08:18 | 2024-11-18
تم رفع الشاحنة على الطريق الدولية محلة ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة بالمحلة
08:17 | 2024-11-18
"لبنان 24": إصابات طفيفة في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة معركة
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
18/11/2024 15:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
18/11/2024 15:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
18/11/2024 15:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24