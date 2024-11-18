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القناة 12 الإسرائيلية :المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين سيزور إسرائيل الأربعاء المقبل

Lebanon 24
18-11-2024 | 07:09
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