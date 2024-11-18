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سموتريتش: علينا انتزاع السلطة من حماس وهذا ممكن عبر سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
18-11-2024 | 09:26
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