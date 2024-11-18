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وزير خارجية بريطانيا لـ"الحدث": آمل بالأيام المقبلة أن تتحدث الأمم المتحدة بصوت واحد حول غزة

Lebanon 24
18-11-2024 | 12:27
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