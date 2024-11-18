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الإسعاف الاسرائيلي: مقتل سيدة وإصابة 10 أشخاص إثر سقوط صاروخ في شفا عمرو شرق حيفا

Lebanon 24
18-11-2024 | 12:43
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