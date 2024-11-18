Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني للجزيرة: تم تقويض قدرات حزب الله بشكل كبير وهناك دور أساسي للجيش اللبناني كي يلعبه

Lebanon 24
18-11-2024 | 12:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف نقلا عن مسؤول استخباراتي أميركي: قدرات حزب الله تضررت بشكل كبير لكن قواته البرية على الحدود مع إسرائيل لا تزال سليمة إلى حد كبير
lebanon 24
19/11/2024 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: إسرائيل نجحت في إضعاف حزب الله إلى حد كبير والمهمة الآن هي التوصل إلى حل دبلوماسي فعال
lebanon 24
19/11/2024 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية العراق: العديد من النازحين اللبنانيين وصلوا إلى العراق وهناك حالة تضامن كبيرة مع لبنان والشعب اللبناني (العربية)
lebanon 24
19/11/2024 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة من السرايا: تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار
lebanon 24
19/11/2024 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:01 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:57 | 2024-11-18
16:55 | 2024-11-18
16:47 | 2024-11-18
16:35 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24