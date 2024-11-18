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قصف إسرائيلي مكثف على منطقتي المدور والقصيبي في بلدة ديرميماس (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
18-11-2024
|
13:19
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