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الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي أظهر أن جزءا من صاروخ أطلق من لبنان تم اعتراضه وسقط في رمات غان تسبب بإصابات

Lebanon 24
18-11-2024 | 16:26
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