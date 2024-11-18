سي إن إن نقلاً عن مصدر مطلع: المفاوضات للتوصل إلى حل دبلوماسي مستمرة ورحلة هوكستين لا تعني بالضرورة أن الاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وشيك

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