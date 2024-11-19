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غانتس: علينا إرجاع المختطفين لا انتزاع الوثائق بشكل غير قانوني وتسريبها وآمل أن نتنياهو لم يكن يعلم

Lebanon 24
19-11-2024 | 01:19
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