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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض 5 صواريخ على الأقل وسط إسرائيل
Lebanon 24
19-11-2024
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02:02
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