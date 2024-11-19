Advertisement

أخبار عاجلة

العربية: رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

Lebanon 24
19-11-2024 | 02:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
lebanon 24
19/11/2024 10:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
lebanon 24
19/11/2024 10:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى وانفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبية
lebanon 24
19/11/2024 10:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى (الحدث)
lebanon 24
19/11/2024 10:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:49 | 2024-11-19
03:48 | 2024-11-19
03:45 | 2024-11-19
03:43 | 2024-11-19
03:37 | 2024-11-19
03:32 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24