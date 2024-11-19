Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضها أو بيلاروسيا لعدوان

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس بيلاروسيا: سيتم استخدام الأسلحة النووية حال هاجم الناتو بلادنا
lebanon 24
19/11/2024 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وكالة الطاقة الذرية اليابانية: مخاطر استخدام الأسلحة النووية في الحروب مثل روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط "تزداد بشكل كبير" (الشرق)
lebanon 24
19/11/2024 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بيلاروس: اجتماع مجلس دولة الاتحاد مع روسيا سيناقش الأسلحة النووية
lebanon 24
19/11/2024 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرد على أي هجوم على روسيا أو حلفائها أمر حتمي
lebanon 24
19/11/2024 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:33 | 2024-11-19
05:30 | 2024-11-19
05:25 | 2024-11-19
05:23 | 2024-11-19
05:21 | 2024-11-19
05:15 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24