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رويترز عن اليونيفيل: قدرتنا على المراقبة محدودة للغاية بسبب الصراع المستمر والأضرار التي لحقت بأبراجنا

Lebanon 24
19-11-2024 | 05:11
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