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وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي: اتفاق إنهاء الحرب على لبنان يجب أن يتضمن إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
19-11-2024 | 05:25
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