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منصة إعلامية إسرائيلية: في الساعة الأخيرة نُقل إلى مستشفى زيف في صفد 5 جرحى أصيبوا في مناطق القتال في الشمال

Lebanon 24
19-11-2024 | 10:56
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