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أردوغان: إسرائيل تمارس جرائم وحشية في لبنان وغزة والضفة الغربية ويجب أن تزال العوائق أمام وقف هذه الجرائم

Lebanon 24
19-11-2024 | 11:51
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