وزير الخارجية السعودي: استخدام كافة مصادر الطاقة بما في ذلك الهيدروكربونات وتطبيقاتها النظيفة والتركيز على الابتكار التكنولوجي يساهم في إدارة الانبعاثات والتأثيرات البيئية (الشرق)

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