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حماس: نستنكر وضع الخزانة الأميركية قادة من الحركة بقائمة العقوبات وهو تأكيد للسلوك المنحاز للاحتلال (الجزيرة)

Lebanon 24
19-11-2024 | 16:04
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